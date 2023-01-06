Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY ve 2 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında, Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY ve 2 PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerinin son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetleri sonucu farklı suçlardan aranan, 6´sı yabancı uyruklu 68 kişi yakalandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-06 13:44:07



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