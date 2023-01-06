Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Hukuki süreç bitene kadar kemeri ve unvanı Cengizhan'dan almayacağız



Olgay GÜLER / EDİRNE,(DHA)Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, doping kontrol havuzundayken yer bildirimi yapmadığı gerekçesiyle 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı unvanı ve ödülleri iptal edilen başpehlivan Cengizhan Şimşek'le ilgili hukuki süreç bitene kadar, kemeri ve unvanı Şimşek'ten almayacaklarını açıkladı. Gürkan, "Ne Geleneksel Güreşler Federasyonu ne bir mahkeme ne Gençlik Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu gibi bir yerden bildirim yapılmadı. Bizim için şu anda Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'tir. Şu anda da kemeri istemiyoruz" dedi.

Edirne'de gerçekleştirilen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in 1-3 Temmuz'da güreştiği dönemde aslında cezalı olduğu anlaşıldı. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun (TMOK) başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına rağmen 2020 yılının ocak, temmuz ve ekim aylarında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'e 9 Mart 2022'den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi. Kurul, sporcunun 1.10.2020'den itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetti. Kararın ardından 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanlığının, ikinci olan Mustafa Taş'a verilmesi gündeme geldi.

"TÜM YETKİ TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU'NDAYDI"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği basın toplantısıyla konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 2022 yılında kurulan Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 1 Ağustos'tan önceki tüm organizasyonlarda yetkili olmadığını hatırlatan Gürkan, "661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılmadan önce Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kuruldu, doğrudur ama Kırkpınar bitene kadar 1 Ağustos 2022 tarihine kadar Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Kırkpınar da dahil, 1 Ağustos'tan önceki güreşler de dahil hiçbirine bir müdahilliği söz konusu olmamıştır. Bütün yetki Türkiye Güreş Federasyonu tarafından kullanılmıştır. Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, benim konuğum olarak, misafirimiz olarak bir protokol seyircisi olarak Kırkpınar'a katılmıştır. Onun dışında hiçbir dahili, emri, talimatı, yetkisi olmadan, misafirim olarak katılmıştır. 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren de yağlı güreşte tüm yetki de Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'na geçmiştir" dedi.

"CENGİZHAN BİLEĞİNİN HAKKIYLA BAŞPEHLİVAN OLDU"

Kendilerine Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başladığı 1 Temmuz tarihinden önce görev yapacak hakemler ve cezalı sporcular listesinin ulaştığını, fakat Cengizhan'ın ismini bu listede olmadığını belirten Gürkan, "24 Haziran 2022 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'ndan görev yapacak hakem listesi ve cezalı sporcu listesi yazımızı aldık. Cezalı sporcular listesinde; Yunus Emre Karabacak, Serhat Balcı, M. Davut Demir gibi toplamda 12 tane sporcunun ismi var. Biz de bu pehlivanların Kırkpınar'a alınmamasını, güreşmemesini sağlamışız. Peki burada Cengizhan Şimşek'in adı var mı? Yok. Dolayısıyla Cengizhan Şimşek de gelmiş, 661'inci Kırkpınar'da çayıra çıkmış ve bileğinin hakkıyla da başpehlivan olmuş. Ben öyle görüyorum. Kırkpınar'ı düzenleme komitesi başkanı olarak 3 gün boyunca bu kardeşimiz çıktı, aslanlar gibi güreşti, bileğinin hakkıyla, emeğiyle, alın teriyle başpehlivan oldu. Bizim 661'inci Kırkpınar'da gördüğümüz, yaşadığımız budur. Mustafa Taş kardeşimiz de ikinci oldu, sonuçta spordur bu" diye konuştu.

"HUKUKUN KARARINI BEKLEYECEĞİZ"

Cengizhan Şimşek'in hukuki zeminde hakkını araması gerektiğini dile getiren Gürkan, "Elbette hepimiz hukuka, mahkeme kararlarına bağlıyız. Cengizhan Şimşek evladımız da elbette hukuki zeminde hakkını arayacaktır ve araması da gerekir. Ben de bir büyüğü olarak aramasını tavsiye ediyorum. Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gitmesi gerekiyorsa

CAS gidecektir, dava açması gerekiyorsa dava açacaktır. Dolayısıyla Cengizhan Şimşek'in hukuki mücadelesini ki sonuçta kararı hukuk verecektir, sonuna kadar destekliyorum ve arkasındayım. Hukuk; 'Cengizhan Şimşek haklıdır' der, 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin altın kemeri önümüzdeki yıla kadar onda kalmaya devam eder. Hukuk; 'Cengizhan Şimşek haksızdır' der, biz kemeri ondan alırız, hukuk kim haklıdır demişse ona takarız. Bizim buradaki pozisyonumuz bu. Ama dediğim gibi Edirne Belediyesi olarak biz bu hukuk kararını bekliyoruz. Ya da bu süreçteki spor hukukundaki en üst merci CAS ise onun kararını bekliyoruz. Onların kararına göre biz de hareket edeceğiz. Ama tarihler nettir, ortadadır. Herkesin açıklamaları var" ifadelerini kullandı.

"CENGİZHAN'IN BAŞPEHLİVANLIĞI ANASININ AK SÜTÜ KADAR HELALDİR"

Şimşek ve dereceye giren diğer pehlivanların 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bittikten sonra doping numunelerini de verdiğini ve temiz çıktıklarını hatırlatan Gürkan, "Kırkpınar, başpehlivanlık güreşi bittikten sonra Cengizhan Şimşek de diğer pehlivanlarımız da doping numunelerini vermiş, herhangi bir problem çıkmamış. Çıksa zaten gereği yapılırdı. Bu durumda Cengizhan Şimşek'in spor ahlakı açısından, yağlı güreş ahlakı açısından başpehlivanlığının üzerine söylenecek hiçbir söz yoktur. Anasının ak sütü kadar helaldir. Ancak burada hukuki bir açmaz var, ona da hukuk ne derse, biz de o karara karşı; 'boynumuz kıldan ince' diyeceğiz. Sonucu bekliyoruz, Edirne Belediyesi olarak acele etmeyeceğiz. Bu sonuca göre mahkeme kararı kesinleştikten sonra, hukuk kararı doğrultusunda biz de uygulamamızı yapacağız" şeklinde konuştu.

"KEMERİ ŞU ANDA İSTEMİYORUZ"

Kendilerine henüz Cengizhan Şimşek'le ilgili bir karar ulaşmadığını da söyleyen Gürkan, "Bize şu ana kadar resmi bir bildirim, hiç kimse tarafından yapılmadı. Ne Geleneksel Güreşler Federasyonu ne bir mahkeme ne Gençlik Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu gibi bir yerden bildirim yapılmadı. Bizim için şu anda Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'tir. Şu anda da kemeri istemiyoruz" dedi.

"SORUMLUSU KİMSE GEREKEN CEZA VERİLMELİ"

Türkiye Güreş Federasyonunu da eleştiren Gürkan, "Verilmiş bir kararı uygulamamak ya da bunu yok saymak kimsenin lütfunda, yetkisinde, tekelinde değildir. Kimsenin böyle bir hakkı yok. O çocuğa da yazık, yağlı güreşe de yazık oluyor. İşini layıkıyla yapmayan birkaç kişi yüzünden bakın yağlı güreşin ve temsilcisi pehlivanların aldığı yaralara bakın. Buradan yara alan sadece Cengizhan Şimşek değildir, Mustafa Taş da yara almıştır. O çocuğun da açıklamasını okudum. O da kemeri almak istemiyor çünkü 'yenildim ben' diyor, 'kemer Cengizhan'ın hakkı' diyor. Ahlaklı bir sporcu, 'ama hukuk böyle bir karar verirse, mecbursam almaya o zaman yapacak bir şeyim yok' diyor. O da atlamıyor kemerin üstüne. Bravo, tebrik ediyorum, böyle olması gerekir. Ben Kırkpınar'ın başkanı olarak hukuktan şunu talep ediyorum; bu ihmalin ya da bu yanlışlığın ya da bu suçun sorumluları kimse onlara gereken cezanın verilmesi gerekir" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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2023-01-06 15:25:24



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