'Dur' ihtarına uymayan FETÖ şüphelilerinin aracına ateş açıldı: 1 yaralı 

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı araca polis tarafından açılan ateş sonucu FETÖ/PDY şüphelisi ihraç polis memuru S.T., ağır yaralandı.
Edirne´de polis, bir grup FETÖ/PDY şüphelilerinin yasa dışı yollarda yurt dışına kaçacağını tespit etti. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 5 FETÖ/PDY şüphelisinin bulunduğu, S.S.Ö.´nün kullandığı 34 FSH 758 plakalı aracı BaşağılÇöpköy yolundaki uygulama noktasında durdurmak istedi. Sürücüsünün `dur´ ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan araç takibe alındı. Yaşanan takip sırasında polis araca ateş açtı. Açılan ateş sonucu araç durdurulurken, içerisinde bulunan FETÖ/PDY şüphelisi eski polis memuru S.T. ağır yaralandığı belirlendi. S.T., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. S.T., ilk müdahalesinin ardından Edirne´deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.
Durdurulan araçta sürücü ve insan kaçakçılığından kaydı bulunan organizatör S.S.Ö. ile haklarında `FETÖ/PDY üye olmak´ suçundan ilk derece mahkemesince mahkumiyet kararları bulunan ihraç komiser Ö.Y., ihraç uzman yardımcısı B.G., M.A.A. ve ihraç polis memuru Ö.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL
2023-01-06 22:25:17
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