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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞU KIYMETLİDİR DÜŞMANLIĞI DA ÇOK TEHLİKELİDİR (3)

DHA

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞU KIYMETLİDİR DÜŞMANLIĞI DA ÇOK TEHLİKELİDİR (3)


'ESKİ DÜNYA ARTIK MÜMKÜN DEĞİL'TBMM Başkanı Şentop, Edirne'deki son programı kapsamında kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Şentop buradaki konuşmasında, artık eski dünyanın kurallarının geçerli olmadığını belirtti. Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çeken Şentop, "En yakınımızda başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı. Çok basit bir şekilde bize artık eski dünyanın mümkün olmadığını gösteriyor. Eski dünya neydi? Birleşmiş Milletler vardı, iki blok vardı ve bunlar arasında bir denge içerisinde devam ediyordu. Artık denge politikaları ortadan kalktı. Birleşmiş Milletler bir işe yaramıyor çünkü daimi üyelerinden, 5 üyeden birisi de Rusya. Kendisi aleyhine çıkacak bir kararı veto ediyor. Bu 5 üyeden biri kararı veto ederse o sistem çalışmıyor, kalıyor. Sistem 1945'e göre, ikinci dünya savaşına göre kurulmuş ve bu savaşın galibi olan 5 ülke daimi olmuş" dedi.'20 SENEDİR TÜRKİYE'DE İSTİKRAR VAR'Türkiye'nin son 20 yılda istikrarı sağladığını belirten Şentop, "Türkiye bu dönemde ne yapıyor? Aslında bir kaç şey yaptı. Bir kere bir istikrar sağladı. 20 senedir Türkiye'de bir istikrar var. 20 sene öncesi yani 2002'den 1961'e kadar gittiğinizde Türkiye'deki hükümetlerin ömrü ortalama 1 buçuk sene. Bu ne anlama geliyor? Hükümet bir program, plan getiriyor, sonra başlıyor ve sonra hükümet gidiyor. Yerine başka bir hükümet geliyor, başka planlar yapıyor. Halbuki bu dünyada şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldi, bunun sebebi Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getirmek. Türkiye bunu bunun için sağladı. Yani bu yüzyılda, böyle bir dinamik, olayların birbirini süratle takip ettiği dönemde, etkin ve hızlı kararlar alabilmesi ve bunların arkasında durabilecek derecede güçlü hükümetlerle yönetilmesi için bir adım" diye konuştu.  '20'NCİ YÜZYILDA EN ÇOK İNSAN ÖLDÜREN AVRUPALILARDIR'20'nci yüzyılın insanlık tarihinin en kanlı yüzyılı olduğuna değinen Şentop, "20'nci yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı yüzyılı olmuş. Bakıyorum şimdi Ortadoğu'da terör örgütleri falan anlatıyorlar da, dünyada en çok insan öldüren Avrupalılardır 20'nci yüzyılda. İki tane büyük dünya savaşı yapmışlardır. Birinci dünya savaşında 20 milyonun üzerinde insan öldürmüşler, ikinci dünya savaşında asgari söyleyenlere göre 75 milyon insan öldürmüşler. 100 milyondan fazla olduğunu söyleyen de var. Basına yansıdı, bakalım daha kitap çıkmadığı için kesin değil ama bir farklı bakış açısını gösteriyor. Bu İngiltere'de bir prens ayrıldı ya kraliyet ailesinden, bir biyografi yazmış kendi hayat hikayesini. Orada diyor ki; 'Afganistan'da askerlik yaptım, 25 tane Afganlı öldürdüm' diyor. Tabii iyi insanlar, kötü insanlar savaşı, kendisi iyi insan, onlar kötü insan. Bir de diyor ki; 'Onları insan olarak görürseniz öldüremezsiniz' diyor. Avrupalı beyaz çocuk. Sen kimsin karşındakinin insan olup olmadığına karar veriyorsun? Bir kere orada ne arıyorsun sen Afganistan'da? İnsan öldürmek için orada ne arıyorsun?" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE YENİ DÜNYA'YA ÖNCÜLÜK EDİYOR'Avrupa'nın insanları ötekileştirdiğinin de altını çizen Şentop, "İşte bu bakış açısı var. Artık Avrupalı beyaz insan dışındakileri ötekileştiren, dünyanın bütün imkanlarını kullanan ama başka ülkenin insanlarını da sömüren, dünyada adalet, refah olduğu zaman sadece kendisini düşünen bakış açılarından artık dünya rahatsız. Dünya artık insanı esas alan, insani yaklaşımlara muhtaç ve bunları bekliyor. Onun için ne diyoruz? Yeni bir dünya, farklı bir dünya peşinde, Türkiye öncülük ediyor. Dünyadaki gelişmeler de bizi böyle bir dünyaya yönlendiriyor. Türkiye bu anlamda bir öncü ülke haline geldi" şeklinde konuştu. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Mustafa Şentop'un salona girişi
-Şentop'un STK temsilcilerini selamlaması
-Şentop'un konuşması
-Toplantıdan detayHaber-Kamera: Olgay GÜLER-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-01-08 00:23:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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