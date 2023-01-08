Yunanistan´a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNEde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi F.K. tutuklandı.

Jandarma ekiplerince, üç gün önce merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi F.K.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.K., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-08 12:23:57



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