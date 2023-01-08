Yunanistan´a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı (2)

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2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Burada Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi H.B. ve F.T. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-08 17:38:56



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