Vali Kırbıyık: Edirne'ye 2022'de 2 milyon Bulgar turist giriş yaptı



Olgay GÜLER-Uğur AKAGÜNDÜZ /EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne'den Türkiye'ye giriş yapan 6 milyon kişiden 2 milyon 282 bin 85'nin Bulgar olduğunu belirterek, "Özellikle Bulgar uyrukluların ön plana çıktığını görüyoruz. 2021'de 1 milyon 138 bin 951 uyruklu kişi şehrimize gelmişti. 2022'de, bu rakam 2 milyon 282 bin 85 kişi oldu. Yaklaşık 2 katlık, yüzde 100'lük bir artış var" dedi.

Edirne Valisi Kırbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Edirne'ye ilişkin 2022 yılı verilerini de paylaşan Vali Kırbıyık, hayata geçirilen yatırımlardan bahsetti. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarından 2022 yılında 802 bin TIR'ın çıkış yaptığını belirten Kırbıyık, buna karşılık 6 milyon 595 bin kişinin Türkiye'ye giriş yaptığını kaydetti. Edirne'den çıkış yapan TIR sayılarının her yıl arttığına dikkat çeken Kırbıyık, "Malumunuz bir sınır şehriyiz ve 4 adet sınır kapımız var. 2022 yılına baktığımızda Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapısı'ndan 802 bin TIR'ın çıkış yaptığını görüyoruz. İhracat damarlarımız açısından, bu kara sınır kapılarımız son derece önemli. Yolcu aracı girişine baktığımızda 1 milyon 517 bin yolcu aracının ilimize giriş yaptığını görüyoruz. Yıl içerisinde 6 milyon 595 bin kişinin ülkemize, şehrimizdeki sınır kapılarından giriş yaptığını görüyoruz. TIR rakamlarına baktığımızda geri dönük bakacak olursak; 2019'da 539 bin, 2020'de 544 bin, 2021'de 703 bindi, bu yıl 802 bin. Burada çok ciddi bir ilerlemenin olduğu gözükmekte" dedi.

'BULGAR ZİYARETÇİLERİN SAYISINDA 2 KATLIK ARTIŞ VAR'

Edirne'den Türkiye'ye giriş yapan 6 milyon kişiden 2 milyon 282 bin 85'nin Bulgar turistlerin oluşturduğuna dikkat çeken Vali Kırbıyık, "Yolcu araç sayısında da pandeminin bir etkisi olmuştu. 2019'da 1 milyon 330 bin seviyesindeydi. Pandeminin ilk yılında 2020'de, bu rakam 599 bine düştü. 2021'de 874 bin seviyesindeydi. Bu yıl, 1 milyon 517 bin giriş yapılmış oldu. Yolcu girişlerine baktığımızda 2019'da 6 milyon seviyesindeydi. Pandemi döneminde 2020'de 2,8 milyon, 2021'de 3,7 milyon giriş olmuştu. Bu yıl 6 milyon 195 bin giriş gerçekleşmiş oldu. Gelen kişilerin uyruklarına baktığımızda özellikle Bulgar uyrukluların ön plana çıktığını görüyoruz. 2021'de 1 milyon 138 bin 951 uyruklu kişi şehrimize gelmişti. 2022'de, bu rakam 2 milyon 282 bin 85 kişi oldu. Yaklaşık 2 katlık, yüzde 100'lük bir artış var" diye konuştu.

'HALKALI-KAPIKULE HATTI MAKSİMUM 4 YIL İÇİNDE AÇILACAK'

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesine ilişkin de Kırbıyık, "Bu yılki en önemli makro proje, malumunuz hızlı tren projesi. Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Artık Edirne merkezde de bu çalışmaları çok yakından izleyip, fark ediyoruz. Çünkü hemen yanımızdaki tarihi Meriç Köprüsü'nün de yanından geçen konvansiyonel hattın bir değişimi söz konusu. Önce, geçici olarak 7-8 ay faaliyet göstereceği alana taşınacak. O arada eski hat sökülecek, oraya yaklaşık 600 metre uzunluğunda bir viyadük gerçekleştirilecek. Hem hızlı trene ait 2 hat hem de konvansiyonel hat oraya taşınacak. İnşallah 2023 yılı sonuna doğru şehir merkezindeki bu geçiş de tamamlanmış olacak. Kalan Halkalı-Çerkezköy arasındaki etaplarında da ihale işlemleri tamamlandı. Oradaki faaliyetler de 2 ya da 3 yıl, belki maksimum 4 yıl içerisinde bu hattın açılacağını öngörüyoruz. Bu hat, şehrimizi bir yandan İstanbul'la entegre etmiş olacak, bir yandan da Avrupa ile entegre etmiş olacak" dedi.

'ENEZ DENİZ GÜMRÜĞÜ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Edirne'nin Enez ilçesinde yapımı devam eden deniz gümrük kapısıyla ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kırbıyık, "Enez Gümrüğü ile ilgili orada geçici bir deniz sınır kapısı açılmasıyla ilgili onay, İçişleri Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından geldi. Şu anda açabilecek durumdayız ama fiziki mekanın yapılmış olması sürdürülebilirlik açısından yeterli değil. Bunun görüşmelerini yapıyoruz. Bir yandan deniz ticaret odalarıyla görüşüyoruz, bir yandan Çanakkale'deki GESTAŞ firmasıyla görüşüyoruz. Bunun yük odaklı mı, turizm odaklı mı, yolcu odaklı mı olacağı, önce bunların daha netleştirilmesi lazım, ona göre de adımlarımızı atacağız. Altyapı zaten hazır. Üstüne koyacağımız 3 tane prefabrik binadır. Önemli olan karşıdaki bağlantıyı sağlayabilmek. Nereyle ve nasıl çalışacağız? Şu anda arkadaşlarımız onunla ilgili çalışmalarını yapıyor. Sürdürülebilirliğini gördüğümüz anda o adımı atacağız" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-01-10 13:03:48



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