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Kırkpınar Ağası Selim: Elimde olsa kemeri Cengizhan'a verirdim

DHA

Kırkpınar Ağası Selim: Elimde olsa kemeri Cengizhan'a verirdim


Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE,(DHA)662'nci Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, doping kontrol havuzundayken yer bildirimi yapmadığı gerekçesiyle 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı unvanı ve ödülleri iptal edilen başpehlivan Cengizhan Şimşek'le ilgili yapılacak bir şeyin kalmadığını söyledi. Yaşanan olaydan dolayı üzüldüğünü belirten Selim, "Elimde imkan olsa bu sene Cengizhan Şimşek´in kemerini veririm. Çünkü Edirne Belediyesi´ne `Bu adam dopingli´ diye gelen bir yazı yok. Federasyona gelen bir yazı yok. Kırkpınar bitiyor, aradan 5-6 ay geçiyor. Her tarafta hata var" dedi.
Edirne'de gerçekleştirilen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in 1-3 Temmuz'da güreştiği dönemde aslında cezalı olduğu anlaşıldı. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun (TMOK) başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına rağmen 2020 yılının ocak, temmuz ve ekim aylarında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'e 9 Mart 2022'den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi. Kurul, sporcunun 1.10.2020'den itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetti. Kararın ardından 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanlığının, ikinci olan Mustafa Taş'a verilmesi gündeme geldi. 
SEYFETTİN SELİM: CENGİZHAN'LA İLGİLİ TALİHSİZLİK YAŞANDI
Konuyla ilgili Edirne'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 662'nci Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, "Bu sene Kırkpınar´da Cengizhan Şimşek ile ilgili bir talihsizlik yaşandı. Cengizhan Şimşek, bu sene Kırkpınar´ı aldı ama daha önce usulen yapması gereken, doping kuruluna 1,5 sene uğramamış. 1,5 sene içerisinde 4-5 defa telefonla görüşmüşler, yerini aramışlar, bulamamışlar. Bundan dolayı da pişman. Doping kurulundan dolayı burada bir cezai işlem oluyor" diye konuştu.
"YAPACAK FAZLA BİR ŞEY YOK, KANUNLAR BELLİ"
Mevcut Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Türkiye Güreş Federasyonu başkanlarıyla görüştüğünü, yapılacak bir şeyin olmadığını dile getiren Selim, "Ben, federasyon başkanı ile görüştüm. Daha önceki federasyon başkanı Hamza Yerlikaya ile görüştüm. Yapacak çok fazla bir şey yok ama bilmeyen şöyle düşünüyor; 'Bu adam Kırkpınar´da doping kontrolü yaptı, çıkmadı.' Ama diğer taraf da Kırkıpınar´dan önce 1.5 sene doping kontrolünden kaçtığını söylüyor. Benim elimde olsa, 'Bu adam bu sene Kırkpınar´ı aldı´ der, böyle götürürdüm. Federasyon başkanı, 'Ben kanunsuz bir şey yapma taraftarı değilim' diyor. Federasyon başkanına yükleniyorlar ama yapacak fazla bir şey yok. Kanunlar belli. Cengizhan da bu sene güzel güreş yaptı. Kırkpınar´da son 10-15 seneden beri ilk defa isimleri gündemde olmayan pehlivanlar 1, 2 ve 3´e yerleşti. Benim de çok hoşuma gitti. Bunun için pehlivanlara ödül verdim. Üzüldük tabi" diye konuştu.
"ELİMDE OLSA KEMERİ CENGİZHAN'A VERİRİM"
Türk güreşine zarar gelmeden olayın çözülmesi gerektiğini belirten Selim, "Elimde imkan olsa bu sene Cengizhan Şimşek´in kemerini veririm. Çünkü Edirne Belediyesi´ne `Bu adam dopingli´ diye gelen bir yazı yok. Federasyona gelen bir yazı yok. Kırkpınar bitiyor, aradan 5-6 ay geçiyor. Her tarafta hata var. Neresine bakarsan bak güzel bir şey değil ama inşallah güreşimize fazla zarar vermeyiz. Kanunlarda nereye gidersen git, hakkını ara, ben de yanındayım ama federasyona bir top atılmış, `Sen bunu okeyle´ diyor. Okeylemek zorundasın yoksa yargılanırsın. Ben olsam ne yaparım bilmiyorum. Yeni federasyonun yapacağı bir şey yok" şeklinde konuştu.
"BURADA HERKES İYİ NİYETLİ"
Yaşanan olayda herkesin iyi niyetli olduğunu ifade eden Kırkpınar Ağası Selim, "Federasyon başkanı olsam bu işi büyütmemek için yargılanmayı da göze alırım ama federasyon başkanı öyle birisi değil. Bu işi bilen birisi. Onun için fazla yapacak bir şey yok. Bilmeyenler şunu bilsin; burada herkes iyi niyetli. Ama kimse demiyor ki, `Ben bu işi çözerim´. Öyle bir güç yok. Öyle bir güç olmadığı zaman sıkıntı daha da büyüyor. İkinci olan Mustafa Taş´a kemer verilecek diyorlar. Mustafa Taş, `Ben almam´ diyor. Çocuğun çok üzerine gitmişler. Bu saatten sonra çok da yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kırkpınar Er Meydanı ve güreşçiler
Ağa Selim'in açıklaması
Güreşçilerden detay
Güreşlerden detayDHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-01-10 19:25:38

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