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Trakya Birlik Başkanı Kırbiç: Ortaklarımıza ürün bedelinin tamamı ödendi

DHA

Trakya Birlik Başkanı Kırbiç: Ortaklarımıza ürün bedelinin tamamı ödendi


Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)TRAKYA Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, "Hasat sonuna gelindiğinde ortaklarımızdan mübayaa edilen (satın almak) toplam tonaj 311 bin 220 ton seviyesine ulaşmıştır. Randıman oranı esaslı alımla ortaklarımızın eline ton başına 12 bin 943 TL geçmiş olup, 3 milyar 881 milyon 323 bin 170 TL tutarındaki ürün bedelinin tamamı ortaklarımıza ödenmiştir" dedi.
Trakya Birlik 2021/2022 iş yılı olağan genel kurulu Edirne'de Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlendi. Genel kurula Trakya Birlik yönetim kurulu üyeleri, Marmara Bölgesi'ndeki 35 kooperatifin yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birlik ortakları katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, genel değerlendirme yaptı. Kırbiç, şunları söyledi:
"1 Ağustos 2021 tarihinde başlayan iş yılımızın ilk ve en önemli faaliyeti; hasat dönemi hazırlıklarının tamamlanarak mübayaanın başlaması, tüm ortaklarımızın ve kamuoyunun beklediği ürün fiyatının belirlenmesi ve ortaklarımızın emeklerinin karşılığı olarak ürün bedellerinin ödenmesi olmuştur. 2021/2022 ayçiçeği üretim sezonunda ekonomik konjonktür yanı sıra yağlık ayçiçeği tohumu ve yağı iç ve dış piyasa fiyat hareketlerinin gözlemlenerek, hükümetimizin sağladığı yerli üretimi destekleme amaçlı ithalatı düzenleyici desteklerle koordineli olarak birliğimiz, 14 Eylül 2021 tarihi itibarıyla ayçiçeği mübayaamız 138 bin ton seviyelerindeyken 5 bin 100 TL/ton avans fiyat açıklamıştır. Birliğimizin fiyat açmasından sonra gerçekleşen yukarı yönlü fiyat hareketlilikleri ortak üreticilerimiz lehine değerlendirilerek, 1 Ekim 2021 tarihine gelindiğinde ayçiçeği mübayaamız 270 bin ton seviyelerine ulaşmışken ön alım fiyatımız 5 bin 400 TL/ton olarak revize edilmiştir. Hasat sonu itibarıyla ortaklarımızdan toplam 278 bin 465 ton ürün mübayaa edilerek, randıman oranı esaslı alımla ortaklarımızın eline ton başına ortalama 5 bin 705 TL geçmiş olup, 1 milyar 588 milyon 698 bin 839 TL tutarındaki ürün bedelinin tamamı ortaklarımıza ödenmiştir."
'3 MİLYAR 881 MİLYON 323 BİN 170 TL ÖDENDİ'
Kırbiç, 2022 hasat sonuna dair bilgiler de vererek, "Hasat sonuna gelindiğinde ortaklarımızdan mübayaa edilen toplam tonaj 311 bin 220 ton seviyesine ulaşmıştır. Randıman oranı esaslı alımla ortaklarımızın eline ton başına 12 bin 943 TL geçmiş olup, 3 milyar 881 milyon 323 bin 170 TL tutarındaki ürün bedelinin tamamı ortaklarımıza kısa süre içerisinde ödenmiştir. Birliğimizin açıkladığı 12,00 TL/kg fiyat ülke genelinde siyasiler ve tüm üreticiler tarafından referans olarak gösterilerek takdir edilmiştir. Ayrıca 2022/2023 iş yılında emanet usulü alım yöntemi hayata geçirilerek üretici ortaklarımızın tercihine sunulmuştur" diye konuştu.
'BİRLİK ORTAKLARINA KARŞI VAZİFESİNİ YERİNE GETİRDİ'
Kırbiç, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla da ayçiçeği tohumu ve yağında gümrük vergisinin sıfırlandığına dikkat çekerek, "Bu gelişmeler ışığında yurt içi ayçiçeği fiyatları halihazırda 10 bin 500-11 bin TL/ton seviyelerine gerilemiş bulunmaktadır. Bu itibarla Trakya Birlik, 2022/2023 ayçiçeği üretim sezonunda ortaklarına piyasa koşullarına göre çok önemli bir maddi katkı sağlayarak, ortaklarına karşı vazifesini en iyi şekilde yerine getirmiştir. İş yılının ortalarına geldiğimiz şu günlerde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ortaklarımızdan mübayaa ettiğimiz ürünleri en iyi şekilde değerlendirmek adına çalışmalarımızı tüm gayretimizle sürdürüyoruz. Ayrıca üretici ortaklarımızın ayni ve nakdi tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kredi talepleri aralıksız olarak karşılanmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Birlik başkanı Kırbiç, konuşmasının sonunda genel kurulun hayırlı olmasını temenni ederken, toplantı basın mensuplarına kapalı devam etti. Genel kurulda ayrıca Trakya Birlik yönetim kurulu üyeleri de seçilecek. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)
2023-01-11 13:38:20

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