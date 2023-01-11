Trakya Birlik Başkanı Kırbiç: Ortaklarımıza ürün bedelinin tamamı ödendi (2)

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TRAKYA BİRLİK'TE YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Genel kurulda mevcut başkan Şafak Kırbiç mavi liste, Malkara Kooperatif Başkanı Cem Özkan ise sarı liste ile yönetim kurulu başkanlığı için yarıştı. 298 delegenin oy kullandığı, 2 oyun geçersiz sayıldığı genel kurulda, mevcut başkan Şafak Kırbiç´in listesi 215 oy alırken, Malkara Kooperatif Başkanı Cem Özkan´ın listesi 81 oyda kaldı. Bu sonuçla Trakya Birlik yönetiminde Şafak Kırbiç güven tazelemiş oldu. Trakya Birlik'in yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

"Şafak Kırbiç, Hilmi Kahraman, Ahmet Akgün, Hüseyin Kocabıyık, Remzi Kobak Emre Yılmaz ve Hakan Çalen." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-01-11 18:14:09



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