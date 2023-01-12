Eşine şiddet uygulayan koca evinde uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde Hanife Ç., uyuşturucu kullanıp kendisine şiddet uygulayarak, tehdit ve hakaretlerde bulunan eşi Ali İhsan Ç.´den şikayetçi oldu. Polis, evde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, gözaltına alınan Ali İhsan Ç., tutuklandı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları´nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik aile içi şiddet uygulandığı ihbarı üzerine 700 Evler Konutları´ndaki adrese gitti. Hanife Ç., uyuşturucu kullanıp kendisine şiddet uygulayarak, tehdit ve hakaretlerde bulunan eşi Ali İhsan Ç.´den şikayetçi oldu. Polis, evde yaptığı aramada 206 gram metamfetamin ve 78 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli Ali İhsan Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali İhsan Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-01-12 16:55:06



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