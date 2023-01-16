Edirne'nin kanalizasyon suları, Tunca Nehri'ne akıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'nin kanalizasyon suları, Tunca Nehri'ne akıyor

DHA

Edirne'nin kanalizasyon suları, Tunca Nehri'ne akıyor


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, 2018'de yapımına başlanan ileri biyolojik su arıtma tesislerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle bazı bölgelerde kanalizasyon atıkları, Tunca Nehri'ne akıyor. Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, "24 mahallenin kanalizasyonu, kimyasal atıkları, var olan bütün atıklar, Tunca Nehri'ne akıtılıyor. Oradan Meriç Nehri'ne karışabiliyor. Genel olarak nehirlerimiz, kanalizasyonlar için çöplük haline geldi. Kirlettiği alan çok yüksek. İnsan sağlığına zararlı. Doğanın bir yıkımı" dedi.
Edirne'de önemli su kaynaklarından biri olan Tunca Nehri, kentin kanalizasyon atık sularıyla kirletiliyor. Edirne Belediyesi'nin 2018 yılından bugüne yapımı devam eden ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin açılamaması nedeniyle atıklar, Sarayiçi mevkisinden açık şekilde Tunca Nehri'ne bırakılıyor. Belediye altyapı sistemine bağlı büyük beton borulara ulaşan atık suların arıtma tesisi olmaması nedeniyle Tunca Nehri'ne bırakılması, kirliliğe yol açarken, çevreye de kötü kokuyor yayılıyor. Bölge halkı, suyu ve doğayı kirleten atık suların nehre akıtılmasına karşı çıkarak, bir an önce belediyenin ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasını ve hizmete başlamasını istedi.
Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten, kanalizasyon sisteminin, nehirlerin birleştiği bölgede Meriç Nehri'ni de kirlettiğini belirterek, "Nehirlere kentlerin kanalizasyonunu akıtmak çok eski bir yöntem ama artık çevre bilinciyle yerel yönetimler ileri biyolojik arıtma sistemleri kurmaya başladı. Edirne'mizin de en sona kalan kentlerden olduğunu biliyoruz. Kentimizde 24 mahallenin kanalizasyonu, kimyasal atıkları, var olan bütün atıklar Tunca Nehri'ne akıtılıyor. Oradan Meriç Nehri'ne karışabiliyor. Genel olarak nehirlerimiz, kanalizasyonlar için bir çöplük haline geldi. 2017 yılında arıtma tesisi için işlem başlamış, İller Bankası'ndan ihaleye çıkılmış ama 2018'de başlayan inşaat hala devam ediyor. Üzerinden 4 seneyi aşkın zaman geçti. Bu aslında çok önemli bir şey. Bir an evvel yapılması gereken bir şey. Pandemi girdi diye açıklamalar yapılsa da bu ihmal edilecek bir şey değil" diye konuştu. 
Edirne'de doğa yıkımı yaşandığını söyleyen Eren, "Kirlettiği alan çok yüksek. İnsan sağlığına zararlı. Doğanın bir yıkımı. Nehirlerimizde 39 çeşit canlıdan söz ediliyor. Bunların yaşamsal riskleri de ortaya çıkıyor. Kimyasal kirlilik, topraklar için son derece zararlı. Biyolojik arıtmasının ötesinde kimyasal kirliliği ortadan kaldırmak çok daha zor. Biyolojik atıkları arıtabiliyor, o suyu tekrar kullanabiliyorsunuz ama kimyasal kirliliği de göz önünde tutmak lazım. 'Kimyasal' deyince çamaşır ve bulaşık deterjanları, şampuanlar bile kimyasal. Bunların hepsini düşünün; bu güzelim nehre, içinde yüzyıllardır yaşam kurmuş canlılara, buradan ileri giderek toprağa, havaya, denizlere her türlü zararı var" dedi.
'ERGENE GİBİ OLMASINDAN KORKUYORUZ'
Tunca ve Meriç nehirlerinin atık sular ile kirletilmesinden dolayı yıllardır kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri gibi olmasından korktuklarını söyleyen Eren, "Bu gidişle gelecek nesillere nehir diye bir şey kalmayacak. Ergene gibi zehir akacak. Ergene şimdi nasıl yanından geçemiyorsunuz, koku oluyor, bataklık oluyor. Bu denetimsiz kirlilikle ileride Tunca ve Meriç'in Ergene olmasından korkuyoruz. Bundan yöneticiler de halk da korkmalı. Çünkü bu çarpıcı bir sonuç. Bu kadar kirlettiğiniz nehir, bir süre sonra kendini temizleyemeyecek ve zehir saçmaya başlayacak" diye konuştu. 
'SAROS ETKİLENECEK'
Atık sular ile kirletilen Tunca Nehri sularının Meriç ile birleşerek Saros Körfezi'ne aktığına dikkat çeken Eren, "Nehirlerin denizlere karıştığı yerde Saros etkilenecek. Denizlerdeki müsilaj, biraz da nehirlerin denizlere kirliliği iletmesiyle ilgili. O yüzden biyolojik arıtma tesislerinin bir an evvel yapılması gerekiyor. Bu konuda artık bir bahane olmaması gerekiyor. Bir an evvel bu işin tamamlanması lazım. Artık kanalizasyonlar, şehrimizin güzel nehirlerini kirletmemeli" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-01-16 10:26:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de "huzur ve güven uygulaması" yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "huzur ve güven uygulaması" yapıldı
AK Partili Aksal ve İba Uzunköprü'de gençlik kolları yönetimiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Partili Aksal ve İba Uzunköprü'de gençlik kolları ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Havsa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Havsa ...
Eski futbol hakemi, Edirne'de eskrim sporcuları yetiştiriyor
YEREL HABERLER Eski futbol hakemi, Edirne'de eskrim sporcuları ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek
YEREL HABERLER Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri ...
Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nın başka bir alana taşınması gündeme gelebilir
YEREL HABERLER Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nın başka bir alana ...
Meriç Nehri'nden elektrik üretilecek enerji santrali projesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Meriç Nehri'nden elektrik üretilecek enerji santrali ...
Edirne'de geçen yıl 158 aileye barınma yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de geçen yıl 158 aileye barınma yardımı ...
Edirne'de gölette mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Edirne'de gölette mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince ...
Edirne'de geçen yıl 17 milyar liralık bitkisel üretim gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Edirne'de geçen yıl 17 milyar liralık bitkisel üretim ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de geçen yıl 2,5 milyon hastaya hizmet verildi
YEREL HABERLER Edirne'de geçen yıl 2,5 milyon hastaya hizmet verildi
"Basın Emekçileri Buluşması" programı düzenlendi
YEREL HABERLER "Basın Emekçileri Buluşması" programı düzenlendi
(Görüntülü) &#039;SOSYAL MEDYADA TEHLİKE OLUŞTURAN PAYLAŞIMLARA YASAL DÜZENLEME GEREKLİ&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'SOSYAL MEDYADA TEHLİKE OLUŞTURAN ...
Sosyal medyada tehlike oluşturan paylaşımlara yasal düzenleme çağrısı
YEREL HABERLER Sosyal medyada tehlike oluşturan paylaşımlara yasal ...
Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak projenin ilk etabında tamamlanma oranı yüzde 70'i aştı
YEREL HABERLER Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak projenin ...
Edirne’de Meriç Nehri'ne "Su Sporları Merkezi" kurulacak
YEREL HABERLER Edirne’de Meriç Nehri'ne "Su Sporları Merkezi" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.