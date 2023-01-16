Edirne´de yoğun sis

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü.
Edirne sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Sis nedeniyle kentte Mimar Sinan´ın ustalık eseri Selimiye Camisi gözden kayboldu. Kentte Selimiye Camisi ile `Altın Üçgen´ olarak adlandırılan Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami'nin ise minarelerini sis kapladı. Görüş mesafesinin yer yer 100 metrenin altına düşmesi nedeniyle trafikte aksama olurken, ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğü kentte sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. (DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-01-16 11:22:13
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