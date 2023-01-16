Edirne´de 3 milyon lira değerinde kaçak elektronik ürün ele geçirildi

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de polisin hafif ticari araçta yaptığı aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan kaçak elektronik ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği faaliyet kapsamında, şüpheli bulduğu hafif ticari aracı durdurup, arama yaptı. Aramada, 133 değişik marka ve modelde laptop, 147 laptop şarj adaptörü, 33 bilgisayar çantası ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon lira olduğu belirtilen kaçak ürünlerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)
2023-01-16 12:27:00
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