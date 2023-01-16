Edirne´de ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı otomobilin, kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Keşan-Gelibolu yolu üzerindeki Sanayi Kavşağı´nda meydana geldi. Keşan´dan, Gelibolu yönüne giden Ali Rıza A. yönetimindeki 34 AEL 204 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı´na geldiği sırada, Efes Ticaret Merkezi´nden, çarşı merkezi istikametine seyreden Ahmet U. idaresindeki 22 FP 050 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mert K., Ceren G. ve Batuhan Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, otomobil sürücüsü Ali Rıza A.´nın ehliyetsiz ve 1,33 promil alkollü olduğunu belirledi. Ali Rıza A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-01-16 23:36:23
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