Meteoroloji'den Trakya için `fırtına´ uyarısı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Trakya için fırtına uyarısı yapılırken, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın, Trakya (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) çevrelerinde yarın ve cuma günü güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) olarak esmesinin beklendiği kaydedildi. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-01-18 12:26:21
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