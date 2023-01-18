Keşan'da lodos, kooperatif binasının kaplamalarını uçurdu

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde lodos etkili olurken, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi hizmet binasının dış cephe kaplamasının bir bölümü uçtu.

Keşan'da etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yukarı Zaferiye Mahallesi Park Caddesi'ndeki Keşan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi hizmet binasının dış cephe kaplamasının bir bölümü, lodosta uçtu. Dış cephe kaplaması, caddeye düşerken, ihbarla bölgeye polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zabıtalar, caddeyi trafiğe kapattı, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyeciler, merdivenle çıktıkları binadaki diğer kaplamaları kontrol etti. Kopan parçalar, ekipler tarafından yol kenarına taşındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-01-18 17:13:46



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