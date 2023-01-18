KKTC'de veterinerlik öğrencisi Deniz, akciğer enfeksiyonundan öldü

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Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Deniz Gökmen (24), geçirdiği akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti. Gökmen, memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Deniz Gökmen, akciğer enfeksiyonu geçirip, hastaneye kaldırıldı. Gökmen, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle 14 gün önce İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi. 3 ay önce de koronavirüs geçirdiği öğrenilen Gökmen'in, tedavisine başlandı. Bu süreçte tedaviye yanıt vermeyen Gökmen, enfeksiyona bağlı olarak bazı organlarında oluşan yan etki nedeniyle dün hayatını kaybetti. Deniz Gökmen için bugün Eski Cami´de ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bazı ilçe kaymakamları, Deniz'in ailesi ve arkadaşları katıldı. Cenazede Deniz Gökmen'in babası Tamer Gökmen, taziyeleri kabul etti. Deniz Gökmen, cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-01-18 17:47:05



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