Çantadaki bebek eşyaları içine gizlenmiş 257 sentetik ecza ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde polis ekipleri bir kadının bebek eşyaları bulunan çantası içerisine gizlenmiş 257 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili İ.K. adlı kadın gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde durumundan şüphelendikleri İ.K. isimli kadının elinde taşıdığı çantada arama yaptı. Aramada çantadaki bebek eşyaları içerisine gizlenmiş 257 sentetik ecza ele geçirildi. Polis, şüpheli İ.K.´yi gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-01-19 18:34:58



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