Edirne'de 115 tarihi obje ele geçirildi; 3 gözaltı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından 3 ayrı evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 115 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi´ndeki 3 ayrı evde arama yaptı. Yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıyan 115 metal obje ve 3 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili G.P., C.K. ve G.F. gözaltına alındı. Tarihi eser niteliği taşıyan objeler, Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-01-19 18:45:36



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