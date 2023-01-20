Yaban hayatı fotokapanlarda



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE´de yaban hayatının izlenmesi amacıyla ülkenin dört bir yanına yerleştirilen fotokapanlara, ilginç görüntüler yansıdı. Geyik, karaca, dağ keçisi, ayı, kurt ile nesli tehlike altındaki vaşak ve birçok yaban hayvanı, görüntülerde yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye´nin birçok noktasına yerleştirilen fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntülerini, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve popülasyon yoğunlukları belirleniyor. Hayvanların beslenme alanları ve nasıl beslendikleri de bu çalışma ile tespit edilebiliyor. Tür eylem planı, yönetim ve gelişme planı çalışmalarında ve türlerin korunması faaliyetlerinde bu verilerden faydalanılıyor.

Fotokapanlara yansıyan görüntüler, yaban hayatı çeşitliliğini gösterdi. Ormanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara; yiyecek ve su arayan geyik, karaca, dağ keçisi, ayı, kurt, vaşak gibi hayvanlar yansıdı. Görüntülerden, yaban hayvanlarından bazılarının fotokapanı fark ettiği anlaşıldı. Orman içinde, önünde durarak fotokapanı izleyen ve ne olduğunu anlamaya çalışan dağ keçileri ve kurtlar, görüntülere yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-20 10:53:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.