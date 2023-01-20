Meydandaki 30 yıllık Atatürk heykeli, bakım için yerinden alındı



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda 30 yıldır bulunan anıttaki Atatürk heykeli, belediyenin 'Kent Meydanı' çalışmalarında bakıma alınıp, daha sonra yeni yerine konulmak üzere mevcut yerinden kaldırıldı.

Keşan Belediyesi'nce başlatılan 'Kent Meydanı' çalışmaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan anıttaki 30 yıllık Atatürk heykeli, bakım yapılmak ve hazırlanacak yeni yerine konulmak üzere sökülüp, vinçle kaldırıldı. Keşan Belediyesi Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, 'Kent Keydanı' çalışmalarında yıkılan eski köy garajının yerine resmi bayramların kutlanacağı anıt yapılacağını ve yeni Atatürk heykeli konulacağını söyledi.

'TRAKYA'NIN EN BÜYÜK ATATÜRK BÜSTÜNÜ YAPMAYI PLANLIYORUZ

Başkan Yardımcısı Balcı, anıttaki Atatürk heykelinin İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının önünde hazırlanacak yeni yerine konulacağını belirterek, "Amacımız, meydanı hem araç hem yaya trafiği hem de ulu önderimizin heykelinin Keşan'ın girişinde tüm halkımız tarafından görülmesi anlamında bir çalışma yapıyoruz. Buradaki kaide tamamen değişecek. Atatürk heykelinin büst kısmını aynı şekilde kullanacağız. Sadece anıtın alt kısmını değiştirerek, yeni bir yazıyla Keşan halkına sunmayı planlıyoruz. Buradaki amacımız hem yeni düzenlemeleri harekete geçirmek hem de kavşak düzenlemesi yapmak. Büyük ihtimalle 1 ay içinde yeni yerine taşıyacağız. Buradaki zemin yeniden yapılıyor. Buranın altyapısı da değişiyor. Bu yollar yeniden asfaltlanacak. Emniyet müdürlüğü önündeki alana da granit taşlar döşeniyor. Taş döşemesi bittikten sonra Atatürk'ün büstünü anıtıyla birlikte yeni yerinde Keşan halkına sunacağız. Eski köy garajının içine de büyük Atatürk büstü yapıyoruz. Bunu tören alanı için kullanmayı planlıyoruz. Bundan sonra bayramlarımızı, kutlamalarımızı o alanda yapacağız. Orada yaptığımız Atatürk Anıtı, yaklaşık 20 metre genişliğinde; içinde 4 tane kaide var, 9 metre yükseklikte olacak. Trakya'nın en büyük Atatürk büstünü yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-01-20 14:08:04



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