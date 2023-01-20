Edirne'de 1 haftada 14 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, son 1 hafta içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 terör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 14 FETÖ/PDY ile PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma, son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 10'u yabancı uyruklu toplam 66 kişiyi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-20 14:58:08



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