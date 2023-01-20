Edirne'de sağanak etkili oldu

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Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, öğleden sonra etkili olan sağanakta, caddelerde su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte öğleden sonra sağanak etkili oldu. Kent merkezinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara girip, korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturan sağanakta, trafikte de aksama oldu. Hava sıcaklığının en yüksek 15, en düşük 6 derece ölçüldüğü kentte yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-01-20 16:02:35



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