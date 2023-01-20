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Belediye başkanı, restorasyonu biten müzenin çatısına Türk bayrağı astı

DHA

Belediye başkanı, restorasyonu biten müzenin çatısına Türk bayrağı astı


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Çanakkale Savaşı döneminde, cephe gerisi hastanesi olarak kullanılan ve 'Kent Müzesi' olacak tarihi taş binanın restorasyon çalışmaları sona erdi. Restorasyonu yapan firma sahibinden müzenin anahtarını teslim alan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sepetli itfaiye merdiveniyle çıktığı binanın çatısına Türk bayrağı astı.
Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde bulunan, 1914'te inşa edilip, Çanakkale Savaşı döneminde cephe gerisi hastanesi olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği, sonraki yıllarda ise Kızılay ve memleket hastanesi olarak da hizmet verilen binanın restorasyon çalışmaları tamamlandı. Keşan Belediyesi tarafından 'Kent Müzesi' olarak kullanılacak binanın anahtarı, restorasyonu yapan firmanın sahibi Mehmet Bayram tarafından Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu´na teslim edildi. Helvacıoğlu, gelenek gereği restorasyonu tamamlanan tarihi binanın çatısına itfaiye merdiveniyle çıkarak Türk bayrağı astı.
`RESTORASYON TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ´
Başkan Helvacıoğlu, Keşan´ın geçmiş 100 yılını yaşatacak 'Kent Müzesi´nin restorasyon çalışmalarının bugün sona erdiğini belirterek, "Bu kutlu bir maziyi kuşaktan kuşağa yaşatacak ve aktaracak. Keşan´ı çok farklı bir alana taşıyacak. Geleceğimize, kültür hayatımıza büyük katkı sağlayacak olan bu müzemizin anahtarını bugün yüklenici firmamızdan bugün teslim alıyoruz. Bu serüven 2019 yılında başlamıştı. Keşan´ın önemli bir binasıydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın, Sağlık Bakanlığı'mızın, teşkilatlarımızın ve belediyemizin büyük gayretiyle bu serüveni 2019´da başlattık. Binayı belediyeye tahsis ettik. Tahsis sonrasında da çok önemli restorasyon çalışmasına girdik. Restorasyon çalışmaları titizlikle yürütüldü ve gördüğünüz hale geldi. Geçen süreçte müzemizi binlerce envanterle buluşturduk. Sözlü tarih çalışmaları yaptık. Gururla ifade etmek isterim ki Keşan´ın yüzlerce yıllık birikimini bir araya getirdik. O modern imkanlarla sergileyeceğimiz o mutlu güne çok az kaldı" dedi.
`MÜTHİŞ MÜZE MEYDANI OLACAK´
Binanın sadece müze değil kültür kampüsü olarak da kullanılacağını kaydeden Helvacıoğlu, "Burası Keşan´ın çekim merkezi olacak. Keşan´da yaşayan herkes burayla gurur duyacak. Keşan´la bağlantısı olan herkes gurur duyacak. 8 Şubat'ta müze bahçesinin restorasyon çalışmaları başlayacak. Hastane Caddesi´yle bütünleştiriyoruz. Cumhuriyet Meydanı´nın dışında Keşan 2´nci meydana kavuşuyor. Müthiş bir müze meydanı olacak. Aksesuar eksiklerimizi tamamlayacağız. Tramvay içinde elimizden geleni yapacağız. Müze tramvayı olacak. Keşan, önemli bir gezinti, sosyal ve kültür alanı olacak" diye konuştu.
Başkan Helvacıoğlu, müzenin anahtarını aldığı Mehmet Bayram´a plaket verdi. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-01-20 16:48:12

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