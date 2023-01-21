Edirne´de 1 haftada 604 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de jandarma, polis ve gümrük muhafaza ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 604 kilo 632 gram uyuşturucu ele geçilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; 603 kilo 503 gram skunk, 1 kilo 36 gram kokain, 87 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 3 gram eroin, 110 uyuşturucu hap ve 257 sentetik ecza ele geçirdi. Operasyonlarda 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; `uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti´, `uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma´ suçlarından aranan 2 kişi ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-21 09:41:41



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