Yunanistan´a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.V., yakalandı.

54´üncü Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, sınır devriyeleri sırasında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.V.'yi yakaladı. M.V., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-21 11:04:48



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