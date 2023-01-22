Yunanistan´a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.V., tutuklandı.

54´üncü Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, sınır devriyeleri sırasında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.V.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. M.V., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.V., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-22 14:02:42



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