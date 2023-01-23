Resmi nikah isteyen Sinem'i ağır yaraladı, tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde Metin Yıldız (48), dini nikahla birlikte yaşadığı Sinem G.´yi resmi nikah istediği için darbedip, ağır yaraladı. Gözaltına alınan Yıldız tutuklandı.

Olay, 19 Ocak günü Aşağı Zaferiye Mahallesi Sakarya Sokak´taki bir evde meydana geldi. Ev kadını Sinem G., 5 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı eczacı kalfası Metin Yıldız´dan resmi nikah isteyince tartışma çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen Yıldız, Sinem G.´yi darbederek, ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinem G., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Sinem G.´nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Metin Yıldız polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Yıldız, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-01-23 14:16:20



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