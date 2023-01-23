Otomobilde ruhsatsız 8 tabanca ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu takibe alınan bir otomobili il merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca ve 8 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-23 15:27:58



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