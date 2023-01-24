Yunanistan´a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi V.D., yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen DHKP/C şüphelisi V.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2023-01-24 13:46:41



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