Yunanistan´a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan´a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı

DHA

Yunanistan´a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi V.D., yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen DHKP/C şüphelisi V.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL
2023-01-24 13:46:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de badem ağaçları tomurcuk verdi
YEREL HABERLER Edirne'de badem ağaçları tomurcuk verdi
Sosyal konut müjdesini, Trakya'daki Roman vatandaşlar sevinçle karşıladı
YEREL HABERLER Sosyal konut müjdesini, Trakya'daki Roman vatandaşlar ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi ...
(Görüntülü) &#039;KIRKPINAR STADI GÜREŞLERE YAKIŞIR ŞEKİLDE BAŞKA ALANA İNŞA EDİLMELİ&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'KIRKPINAR STADI GÜREŞLERE YAKIŞIR ...
'Kırkpınar stadı güreşlere yakışır şekilde başka alana inşa edilmeli'
YEREL HABERLER 'Kırkpınar stadı güreşlere yakışır şekilde başka ...
Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 617 bin 900 oldu
YEREL HABERLER Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 617 bin 900 ...
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek
YEREL HABERLER Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri ...
Edirne'de ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla ...
Akademisyenler Kırkpınar Er Meydanı'nın "Edirne Yeni Sarayı" alanı dışına taşınması gerektiğini savunuyor
YEREL HABERLER Akademisyenler Kırkpınar Er Meydanı'nın "Edirne Yeni ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 ...
(Görüntülü) EDİRNE&#039;DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 ...
EDİRNE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI
YEREL HABERLER EDİRNE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI
Edirne'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
Edirne'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
(Görüntülü)VALİ KIRBIYIK EDİRNE SARAYI ESKİ GÖRKEMLİ GÜNLERİNDEKİ GİBİ AYAĞA KALDIRILACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü)VALİ KIRBIYIK EDİRNE SARAYI ESKİ GÖRKEMLİ ...
AK Parti Selimiye Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıttı
YEREL HABERLER AK Parti Selimiye Meydanı'nda vatandaşlara lokma ...
Edirne Sarayı görkemine yakışır şekilde ayağa kaldırılacak
YEREL HABERLER Edirne Sarayı görkemine yakışır şekilde ayağa ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de 8 tabancanın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de 8 tabancanın ele geçirildiği otomobilin ...
Otomobilde ruhsatsız 8 tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilde ruhsatsız 8 tabanca ele geçirildi
Edirne'de dini nikahla birlikte yaşayan eşini darbeden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de dini nikahla birlikte yaşayan eşini ...
Resmi nikah isteyen Sinem'i ağır yaraladı, tutuklandı
YEREL HABERLER Resmi nikah isteyen Sinem'i ağır yaraladı, tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.