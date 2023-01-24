Yunanistan´a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı (2)

2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Edirne'de güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri M.K. ve M.T.´yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-01-24 14:12:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.