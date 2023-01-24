Yunanistan´a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı (2)

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2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne'de güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri M.K. ve M.T.´yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-24 14:12:54



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