Edirne Valisi Kırbıyık: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı ilk etabı 2024'te tamamlanacak

Ali Can ZERAYUğur AKAGÜZDÜZ/ EDİRNE, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca 2019'da yapımına başlanan Kapıkule-Halkalı hızlı tren projesinin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule hattında, 153 kilometrelik bölümün 54 kilometresinin hat serimi işlemi tamamlandı. Altyapısı yüzde 77, fiziki ilerlemesi yüzde 58 tamamlanan çalışmaların 2024´te bitirilmesi hedefleniyor. Projenin 3 etaptan oluştuğunu söyleyen Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "İçinde bulunduğumuz Çerkezköy-Kapıkule etabı 2024 yılında tamamlanmış olacak. Proje tamamlandığında İstanbul´dan Edirne´ye gelmek 1 saat civarında olacak. Yük tarafında da 6 saatlik mesafe var şu anda. Bu, 2 saate kadar düşmüş olacak. 3 kat hız kazanmış olacağız" dedi.

'ULUSLARARASI TİCARETİ DAHA ÜST NOKTALARA TAŞIYACAK'

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının, ülkenin uluslararası ticaretini üst noktaya getireceğini belirten Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Hem ilimiz hem ülkemiz hem Trakya bölgesi açısından hatta komşu ülkelerimiz ile çok önemli bir proje yürüyor. Sadece bizim şehrimiz için değil ülkemiz ve bölgemiz açısından da son derece önemli bir proje, hızlı tren projesi. Bir açıdan şehrimizin İstanbul´a entegrasyonunu en üst seviyeye getirecek, yolcu tarafıyla düşündüğümüzde. Yük tarafıyla düşündüğümüzde uluslararası ticaretimizi çok daha üst noktalara taşıyacağımız bir proje" dedi.

Projenin Çerkezköy-Halkalı etabının 2024 yılında tamamlanacağını söyleyen Kırbıyık, "Bu proje 3 etaptan oluyor. Halkalı'dan başlıyor; Halkalı-Ispartakule etabı, Ispartakule-Çerkezköy etabı ve Çerkezköy-Kapıkule etabı. Bizim de şu anda içinde bulunduğumuz Edirne´den geçen kapsam 3´üncü etaba giriyor. 153 kilometrelik bir bölüm. Çerkezköy´den başlayıp Kapıkule´ye kadar gelecek kısımda bu 153 kilometrenin 54 kilometresi Edirne ili sınırlarından geçiyor. Bu etaptaki çalışmalar büyük oranda mesafe katetmiş durumda. Yaklaşık yüzde 77 fiziki gerçekleşme gözüküyor. 1,5 yıl civarı bir bölümde de 2024 yılının içerisinde buradaki etaptaki çalışmaların tamamlanacağını düşünüyoruz. Gerek Halkalı-Ispartakule gerek Ispartakule-Çerkezköy hatlarındaki ihale süreçleriyle proje nihayete ermiş olacak. İçinde bulunduğumuz Çerkezköy-Kapıkule etabı 2024 yılında tamamlanmış olacak. Burada hem yük taşımacılığı hem yolcu taşımacılığı ile ilgili bir bölüm oluşuyor. Proje tamamlandığında İstanbul´dan Edirne´ye gelmek 1 saat civarında olacak. Yük tarafında da 6 saatlik mesafe var şu anda. Bu, 2 saate kadar düşmüş olacak. 3 kat hız kazanmış olacağız" diye konuştu.

Projenin Avrupa Birliği kapsamında Bulgaristan tarafında da devam ettiğini belirten Kırbıyık, "Avrupa Birliği kapsamında da bu Bulgaristan hattında da devam ediyor yani bir entegre proje. Türkiye´den başlayıp Bulgaristan hattına ve bütün kıta Avrupa´sına bağlanacak şekilde. Ülkemizin dış ticareti açısından gerek ihracatımız açısından son derece önemli bir proje" dedi.

'EDİRNE'NİN GELECEĞİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK'

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Edirne için önemine değinen Vali Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Edirne, tarihi ve kültürel zenginliği büyük bir şehir. İstanbul´da yaşayan vatandaşlarımızın Edirne´ye karşı yoğun bir ilgisi var. Hafta sonu burada inanç turizmi kapsamında başta Selimiye olmak üzere camilerimizi, kervansaraylarımızı, hanlarımızı, hamamlarımızı, köprülerimizi görmek için binlerce insan geliyor. Şu anda bunlar daha ziyade karayolu ile geliyorlar ama hızlı tren bu anlamda bize büyük bir imkan sağlayacak. Şehrimiz de şimdiden hızlı trenin faaliyete geçeceği dönemin hazırlığını yapıyor. Gerek hizmet sektöründeki alanı gerek diğer kültürel ve tarihi varlıklarının daha fazla ön plana çıkarılması yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bizim şehrimizin makro projelerinden bir tanesi. Edirne´nin geleceğini doğrudan etkileyecek, doğrudan ilgilendiren bir proje. Biz çok önemsiyoruz. Çalışmalar da bütün hızıyla devam ediyor. İçinde bulunduğumuz alanın sağında da aslında eski hat vardı. O hat şimdi buraya taşındı. Yaklaşık 7-8 ay bu hatta gidecek. Yapımı üstlenen firma, Edirne içerisinde de 680 metrelik bir viyadük çalışması başlıyor. Burada da hem konvansiyonel hattı oraya taşıyacağız ve 2 tane de hızlı tren hattı olacak. Yan yana 3 tane hatla yolcu taşımacılığı ve yük taşımacılığı oraya gelecek. Bunun bir açıdan bizim için şöyle bir önemi de var; eski hat bir dolgunun üzerinde gerçekleşiyor. Şimdi onun altı boşalmış olacak. İlimizde 4 ayrı sınır kapısı var. Bunun 3 tanesinde yük taşımacılığı yapıyoruz. Günlük 2 bin 500´e yakın TIR´ın çıkış yaptığını görüyoruz. Artık kara yolu ile yük taşımacılığının belirli bir kapasiteye vardığını ve imkanlar çerçevesinde bunu her geçen gün artırmaya çalışıyoruz. Gerek ülke içinde Ticaret Bakanlığı'mızın, ilgili bakanlıklarımızın yaptığı çalışmalarla gerek karşıdaki muhatap devletlerle yaptığımız çalışmalarla ama buna muhakkak demiryolu taşımacılığını da eklememiz ve buradaki payı da artırmamız gerekiyor. Bu proje ile orada da müthiş bir ivme yakalanacağını değerlendiriyorum."

Halkalı-Kapıkule hızlı tren demir yolu hattının diğer etaplardaki çalışmalarının tamamlanmasıyla 2026'da İstanbul'dan Kapıkule'ye yük ve yolcu taşımacılığının başlamasını öngördüklerini söyleyen Kırbıyık, "Diğer etaplarda ihale süreçleri ve sözleşme aşamaları var. Verilecek sürelerle de bağlı ama orada da çok uzun süreceğini sanmıyorum. 2024 yılında bu hat tamamlandıktan sonra belki 1-2 yıl içerisinde oradaki çalışmaların da tamamlanacağını ve 2025-2026 yılları gibi de bu hattın İstanbul´dan Kapıkule´ye kadar hem yük taşımacılığında hem de yolcu taşımacılığında tam kapasite ile kullanılacağını görüyoruz" diye konuştu.

Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının 530 milyon euro'luk proje olduğunu belirten Kırbıyık, "Oldukça büyük bir proje. Gerek finans açısından da baktığınızda bu büyüklük ortaya çıkıyor. Sadece Çerkezköy-Kapıkule hattı yani 153 kilometrelik kısım ile ilgili olarak ihale bedeli 530 milyon euro'luk bir projeden bahsediyoruz. Bunun bir kısmını Avrupa Birliği karşılıyor ama önemli bir kısmını milli bütçeden Ulaştırma Bakanlığı´mız tarafından gerçekleştiriliyor. Diğer 2 etabın da maliyetiyle baktığınızda gerek projenin önemi gerekse finansal büyüklüğü ortaya çıkmış oluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-01-25 10:10:56



