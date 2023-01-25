Edirne´de otomobilde metamfetamin ve uyuşturucu haplara 2 tutuklama

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, polis tarafından durdurulan otomobilde 77 gram metamfetamin ve 100 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul´dan Edirne´ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takibe aldıkları otomobili, Havsa gişelerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada; 77 gram metamfetamin ve 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-01-25 15:08:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.