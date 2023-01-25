Edirne´de otomobilde metamfetamin ve uyuşturucu haplara 2 tutuklama

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, polis tarafından durdurulan otomobilde 77 gram metamfetamin ve 100 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul´dan Edirne´ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takibe aldıkları otomobili, Havsa gişelerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada; 77 gram metamfetamin ve 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-25 15:08:37



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