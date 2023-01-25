Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisine tutuklama

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 1'i terör örgütü DHKP/C ve 2'si FETÖ/PDY şüphelisi olmak üzere 3 kişi tutuklandı.
Jandarma ekiplerinin, dün 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakaladığı terör örgütü DHKP/C şüphelisi V.D.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen V.D., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede de dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri M.K. ve M.T., jandarmadaki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
2 GÖZALTI
Öte yandan güvenlik güçleri, İpsala ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgedeki denetimlerinde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri D.Z. ve Ö.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-01-25 17:30:47
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