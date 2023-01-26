Edirne'de 3 seyyar tezgah yandı; 1'i yavru 2 köpek kurtarıldı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ikinci el giyim eşyası satılan 3 seyyar tezgah, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi; 1'i yavru 2 köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Büyük Camii Mahallesi Pazar Sokak'ta, ikinci el giyim eşyası satılan ve yan yana bulunan 3 seyyar tezgah, yakılan kömür sobasından çıkan kıvılcımlarla alev aldı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, tezgahların yanındaki 1'i yavru 2 köpeği kurtararak alevlere müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çabası sonucu yangın söndürülürken, seyyar tezgahlar ise küle döndü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı da bölgeye gelip, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Kısa sürede müdahale yapıldığını belirten Başkan Helvacıoğlu, "1'i yavru 2 köpek kurtarıldı. Geçmiş olsun. İtfaiyemiz çok hızlı müdahale etti. Burada seyyar giysi satan kardeşlerimiz vardı. 3 seyyar tezgaha müdahale edildi. Toparlayacağız, onlara da yeniden yerlerini yaparız" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-01-26 14:21:46
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