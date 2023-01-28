Bacağından havalı tüfekle vurulan yavru kedi, topal kaldı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde sağ ön bacağından havalı tüfekle vurulan yavru kedi, veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Veteriner Hekim Berk Canbaz, diz kapağının parçalanması riski nedeniyle saçmayı çıkaramadıklarını belirterek kedinin topallayarak yürüyebileceğini söyledi.

Keşan´a bağlı Erikli köyü sahilinde sağ ön bacağını kullanamayan ve topallayarak yürüyen yavru kediyi gören hayvanseverler, durumu Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) yetkililerine bildirdi. Dernek yetkililerince Erikli köyü sahilinden alınan yavru kedi, Keşan´daki özel bir kliniğe getirildi. Burada yapılan muayene ve çekilen röntgen filminde yavru kedinin havalı tüfekle sağ ön bacağından vurulduğu ve saçmanın diz kapağına girmesi sonucu yaralandığı belirlendi. Saçma çıkarılamazken, yavru kedinin ömrü boyunca topallayarak yürümek zorunda kalacağı bildirildi.

`SAÇMAYI O BÖLGEDEN ALDIĞIMIZDA EKLEMİN DAĞILMASI SÖZ KONUSU´

Veteriner Hekim Berk Canbaz, yavru kedinin kendilerine trafik kazası geçirdiği gerekçesiyle getirildiğini ancak yapılan tetkiklerde sağ ön bacağından havalı tüfekle vurulduğunun belirlendiğini ifade ederek, "Ayağında topallama şikayetiyle geldi. Yapılan muayeneden sonra röntgen çektik. Röntgen sonucunda da sağ ön bacağı diz kapağı bölümünde saçma olduğunu gördük. Ekleme saplanmış bir şekildeydi. Müdahale edilebilecek veya operasyonla çıkarılabilecek bir durumda değildi. Topallama şikayeti devam edecektir ama o bölgeye müdahale etmemiz mümkün değil. Yaptığımız incelemede gördük ki havalı tüfekle vurulmuş. Ömür boyu bu saçmayla yaşamak zorunda kalacak. Çünkü saçmayı o bölgeden aldığımızda eklemin dağılması söz konusu. Bu da bacağını kaybetmesine kadar gidebilir. Maalesef ömür boyu topallayarak yaşayacak" dedi.

`İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY´

Yapılanın insanlık dışı olduğunu dile getiren Canbaz, "Daha önce de böyle vakalarla karşılaştık. Maalesef onları nişan alınacak bir nesne olarak görüyorlar. Bunlar bir can. Canlarının yandığının da farkında değiller. Böyle durumlarla karşılaşmak hoş değil. Bunun için bir yaptırım olması gerekiyor. Tabii bunu kimin yaptığını bulmak da zor. Bu insanlık değil. İnsanlık dışı bir şey" diye konuştu.

`EL KADAR BU MASUM YAVRUYU VURMUŞLAR´

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci de yaşanan olayı kınayarak, "Bir yavru canın hedef haline getirilerek havalı tüfekle vurulması insanlık dışı bir şey. Yapılan olayı kınıyoruz. Şaşkınlık, acı ve öfke doluyuz. Bu masum yavru Erikli sahilinde bize trafik kazası ihbarı ile getirildi. Acil kliniğe aldırdık ve çekilen röntgende trafik kazası değil, havalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Silahla el kadar bu masum yavruyu vurmuşlar. Bu masuma silah doğrultacak kadar insanlıktan çıkmış biri hepimiz için tehlikedir. Eğer olayı gören veya duyan varsa bize bildirsin. Maalesef dizinde ömür boyu bu saçmayı taşıyacak ve topallayarak yürüyecek. Tedavisinin ardından yavru canımızı sahiplendireceğiz. Olayın takipçisi olacağız. Jandarmaya şikayette bulunacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-01-28 13:17:23



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