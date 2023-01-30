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Otomobilin çarptığı motosikletteki Emre ve Doğukan öldü, 1 kişi yaralı

DHA

Otomobilin çarptığı motosikletteki Emre ve Doğukan öldü, 1 kişi yaralı


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, otomobilin çarptığı motosikletteki Emre Esen (24) ve Doğukan Filiz (21) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Murat D. (44) ise yaralandı. 
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, İpsala ilçesi Keşan-İpsala yolu Esetçe kavşağında meydana geldi. İpsala´dan Keşan yönüne giden Murat D.'nin kullandığı 22 ACK 540 plakalı otomobil, önündeki sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklete çarptı. Devrilerek yoldan çıkan motosikletteki Emre Esen ve Doğukan Filiz hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Murat D. de yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat D., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Esen ile Filiz´in cansız bedenleri de nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2023-01-30 11:42:05

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