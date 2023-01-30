Edirne'de kar yağışı

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Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)BALKANLAR'dan gelen soğuk havanın etkili olduğu Edirne'de, sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'ye, sabah saatleri itibarıyla kar yağdı. Kent merkezinde başlayan kar yağışı, 3 saat boyunca sürdü. Kar yağışının ardından bir süre yağmur etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının hafta boyunca kentte yağmur ile etkili olması, hava sıcaklığının ise 0 ile 3 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-01-30 12:04:47



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