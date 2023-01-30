AK Parti´li Aksal: Türkiye, dünyada enerji fiyatlarını belirleyen bir aktör haline geldi



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne), (DHA)-TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Türkiye, dünyada enerji fiyatlarını belirleyen bir aktör haline geldi. Kendi enerji kaynaklarımızı kurmak içinde ciddi bir mücadele veriyoruz. Karadeniz´de kendi doğal gazımızı bulduk. Akdeniz´de yine sondaj çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2023 yılının mart ayından itibaren de kendi doğal gazımızı kullanmaya başlayacağız" dedi.

KEFEK Başkanı Fatma Aksal, Edirne'nin Keşan ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Aksal´ın yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

'DOĞALGAZ FİYATLARI TÜRKİYE´DE BELİRLENECEK'

Fatma Aksal, önümüzdeki 100 yılın enerjinin 100 yılı olacağını belirterek, "Biliyorsunuz pandemi sürecinde enerji fiyatları inanılmaz yükseldi. Enerjiye ve gıdaya sahip olacak ülkeler önümüzdeki yüzyılın yıldızı olacaklar. Türkiye tarımsal hasılada dünyada 7´nci, Avrupa´da 1´inci. Enerji kaynakları olarak da kaynakları zengin olan bir ülkedeyiz ama buna rağmen Türkiye bir enerji koridoru oldu. Avrupa´ya giden doğal gaz borularının hepsi Türkiye´den geçiyor ve Putin´in de ifade ettiği gibi artık doğal gaz fiyatları Türkiye´de belirlenecek. Türkiye, dünyada enerji fiyatlarını belirleyen bir aktör haline geldi. Kendi enerji kaynaklarımızı kurmak içinde ciddi bir mücadele veriyoruz. Karadeniz´de kendi doğal gazımızı bulduk. Akdeniz´de yine sondaj çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2023 yılının mart ayından itibaren de kendi doğal gazımızı kullanmaya başlayacağız. Yeterli değil ama hiç şüphesiz aramalar devam edecek ama başlangıç için çok iyi bir rakam" diye konuştu.

'İKTİDARA GELDİĞİMİZDEN BERİ DOĞAYA ÖNEM VERDİK'

BOTAŞ tarafından Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyünde yaptırılan Saros FSRU Terminali ve Kara Boru Bağlantı Hattı Tesisi'nin tepkilere neden olduğunu ifade eden Aksal, "Saros kıymetli mi? Hepimiz için çok kıymetli. Kıymetli olmaması mümkün mü? Ama tabii insanların modern hayatın getirdiği konforu insanlara sağlayacaksınız, diğer yandan da doğal hayatı koruyacaksınız. AK Parti iktidarı olarak, iktidara geldiğimizden beri doğaya önem verdik. 5 milyarın üzerinde ağaç diktik ve dikmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SAMİMİYETLE YAPILMAYA ÇALIŞILAN İŞİ ÇOK FARKLI NOKTALARA ÇEKTİLER'

Keşan ilçesine bağlı Danişment köyü sahilinde yaklaşık 47 dönümlük alanın satışına muhalefet milletvekillerinin tepki gösterdiğini dile getiren Aksal, şöyle konuştu:

"Son günlerde bir Danişment meselesi var. Hem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu´nun hem de İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar´ın meclis kürsüsünden gündeme getirdiği Danişment´teki alanın satışıyla ilgili `talan edecekler´, `birilerine peşkeş çekecekler´ şeklinde çok çirkin ifadeleri var. Bu yer hazineye ait. Edirne´de, Edirne Sarayı´nı ihya edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Bu sarayın ihyası Edirne´nin en büyük projelerinden biri. İnşallah o sarayı ihya edeceğiz ve bu kapsamda da İl Özel İdaresi´nin o alanda kalan bazı mülkleri vardı. Bu mülkler karşılığında hazineye İl Özel İdaresi belli anlaşmalar yaptılar. Bizim amacımız İl Özel İdaresi´ne ne kadar gelir yaratabiliriz ve bu gelirle köylerimize ne kadar hizmet edebiliriz. Buradan elde edilecek gelir tamamen köylerimize hizmet olarak dönecek. Bütün hedefimiz bu. Belli yerleri, belli arsaları satabilirsiniz. Önemli olan bunları satmanız değil buradan elde ettiğiniz geliri nasıl harcadığınızdır, nereye harcadığınızdır. Eğer doğru yere harcanıyorsa belli mülkler satılabilir. Edirne Belediyesi geçen günlerde 100 milyonun üzerinde arsalar sattı. Önemli olan geliri nereye harcıyorsunuz ve bu hizmet nereye gidiyor. Eğer bizim niyetimiz Danişment´teki alanı birilerine vermek olsaydı hazineden alıp, CHP ve İYİ Parti´nin çoğunlukta olduğu İl Özel İdaresi´ne bunu vermez, direkt hazine üzerinden vermek istediğimiz insanlara verirdik. Çok rahat verirdik. Ama biz hazineden Millet İttifakı´nın çoğunlukta olduğu İl Özel İdaresi´ne verdik ve buradan elde edilecek gelirin bizlerin köylerine hizmet olarak gitmesini istedik. Samimiyetle yapılmaya çalışılan bir işi çok farklı noktalara çektiler."

Fatma Aksal, konuşmasının ardından muhtarlardan gelen görüş ve önerileri dinledi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-01-30 13:22:20



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