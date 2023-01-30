Yunanistan´a kaçarken yakalanan 1 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA )EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmak isterken 5 gün önce İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri D.Z. ve Ö.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.Z., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli Ö.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-30 13:44:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.