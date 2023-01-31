Edirne´de taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE´de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, çevre yolu üzerindeki Belediye Bando Şefliği binası önünde meydana geldi. M.P.´nin yönetimindeki 22 T 0236 plakalı taksi ile karşı yönden gelen M.H. yönetimindeki 22 HN 303 otomobil kafa kafaya çapıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi sürücüsü M.P. araç içinde sıkıştı, otomobil sürücüsü M.H. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, o polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, taksi şoförü M.P.´yi sıkıştığı araçtan çıkardı. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan kameralara yansıdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)
2023-01-31 11:39:59
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