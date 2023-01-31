Kapıkule'de, otomobil koltuklarının altından 2,8 kilo skunk çıktı

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yapılan otomobilde, koltukların altına gizlenen 2 kilo 840 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uluslararası uyuşturucu madde ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmalarında, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan otomobili Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-ray taramasından geçirdi. Yoğunluk gözlenmesiyle arama yapılan araçta, koltukların altına 8 paket halinde gizlenen 2 kilo 840 gram skunk ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-31 15:36:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.