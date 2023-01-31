Kontrolden çıkan otomobil, iş yerinin camekanına çarptı: 2 yaralı

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Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü bir iş yerinin camekanına çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezindeki Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Hayati T.'nin kullandığı 22 HZ 436 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Otomobil, bir süre ilerledikten sonra bir iş yerinin camekanına çarparak durabildi. Kazada, iş yerinin camları kırıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Hayati T. ve Begüm T.'nin yaralandığını belirledi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-01-31 19:23:55



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