Edirne Belediye Başkanı'nın yargılandığı davada adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebine ret



Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 3 farklı suçtan tutuksuz yargılandığı davanın 12'nci duruşması görüldü. Avukatların tutuksuz müvekkilleri M.T., S.Y. ve Ş.G.'nin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönündeki talebi, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyetince oy birliğiyle reddedildi.

Edirne'de oturan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, iddiaya göre, tahliyesinin ardından Bulgaristan'da kaçırılarak alıkoyuldu. Benli, 2 yıl önce de azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müştekişüpheli olan Gürkan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılının Aralık ayında görülen 6'ncı duruşmada firari sanık M.T.'nin yargılanması sürdü, O.K., Ş.G. ve S.A. ise 21 ay cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Davanın geçen yıl Ekim ayında görülen 8'inci duruşmasına, Türkiye'ye gelerek teslim olan firari sanık M.T. de katıldı. 11'inci duruşmada sanık M.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OY BİRLİĞİYLE RET KARARI

Toplam 6 sanıklı davanın 12'nci duruşmasına, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan katılmadı. Tutuksuz yargılanan sanıklar O.K., S.A. ve M.T. ise salonda hazır bulundu. Duruşmada M.T.'nin avukatı, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını, kaldırılmaması halinde ise ayda 1 kez uygulanmasını talep etti. S.Y.'nin avukatı da müvekkiline 4 yıldır yurt dışı çıkış yasağı uygulandığını belirterek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını, kaldırılmaması halinde de nakdi teminata dönüştürülmesini istedi. Ş.G.'nin avukatı ise müvekkilinin 65 yaşını geçtiğini vurgulayarak, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerini oy birliği ile reddedip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-02-01 14:02:10



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