Uluslararası Edirne Maratonu ertelendi



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)Edirne'de bu yıl 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan 8'inci Uluslararası Edirne Maratonu 4 Haziran Pazar gününe ertelendi.

Edirne'de her yıl Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Derneği (BÜDDER) tarafından düzenlenen Uluslararası Edirne Maratonu, bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı, Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına koşulacak. Daha önceden 14 Mayıs Pazar günü yapılacağı duyurulan maraton, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin bu tarihte yapılacağının değerlendirilmesiyle ertelendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BÜDDER Başkanı Önder Akdağ, maratonu 4 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

"YARIŞ TARİHİ FEDERASYON TAKVİMİNDE DE GÜNCELLENDİ"

Yarışma tarihinin federasyon takviminde de güncellendiğini söyleyen Başkan Akdağ, "8´inci Uluslararası Edirne Maratonu´nun tarihini 14 Mayıs olarak belirlemiştik. Fakat sonradan gelişen seçimle ilgili gündem ve tarih netleşince biz de doğal olarak maratonumuzun tarihini değiştirme ihtiyacı duyduk. Takvime baktık, çok yoğun. Birçok yarış ileri tarihe gidiyor. 4 Haziran 2023 tarihinde 8´inci Uluslararası Edirne Maratonu´nu federasyon takviminde de güncelleyerek gerçekleştirme kararı aldık" dedi.

"YARIŞ BU YIL ÇOK ANLAMLI"

Yarışın bu yıl daha çok anlamlı olduğunu ifade eden Akdağ, "Bu yıl, bu yarış diğerlerinden çok daha önemli ve anlamlı. Cumhuriyetimizin 100´üncü yılı. Bu sadece Edirne maratonu komitesi olarak bizler için değil, bütün ülkemizdeki etkinlikler için kurum ve kuruluşlar için, bütün yurttaşlar için önemli bir farkındalık. Biz de Edirne maratonu olarak bunu, Cumhuriyetimizin 100´üncü yılına, ülkemize, şehrimize yakışır bir şekilde bütün kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği ile başarıyla gerçekleştireceğiz. Bütün amacımız; bu organizasyona katılan bütün sporcuların bu coşkuyu yaşaması" diye konuştu.

"50 AVRUPA ÜLKESİNDEN ATLET KATILIYOR"

Maratona 50 Avrupa ülkesinden atletin katılacağını kaydeden Akdağ, "Avrupa Atletizm takvimindeyiz. Yaklaşık 50 Avrupa ülkesinden atlet katılıyor. Bu da bizim omuzlarımızdaki sorumluluğu biraz daha arttırıyor. Çünkü biz Cumhuriyet coşkumuzu, bize konuk olarak katılan bütün misafirlerimize aktarmakla mükellefiz. Bunu ülkemize yakışır bir şekilde yapmakla mükellefiz. O yüzden bunu çok önemsiyoruz. Bütün şehrin bunu önemsemesi gerektiğini düşünüyoruz. Şehrin bütün bileşenlerinin, bu organizasyonun kusursuz bir şekilde, özellikle halkımızın, maratonun geçtiği parkurlarda bayraklarıyla, alkışlarıyla bu coşkuya ortak olmasını ve etkinlik alanında olmasını istiyoruz ki bu coşkuya hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maratonun başlangıcı (arşiv)

-Atletlerden detaylar (arşiv)

-Koşan atletler (arşiv)

-Selimiye çevresinde maraton (arşiv)

-BÜDDER Başkanı Önder Akdağ´ın açıklamaları

-Maratondan detaylar (arşiv)

DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-02-01 15:27:12



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