Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi S.Ö. tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 2 gün önce Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi S.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen S.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-02-01 15:48:12



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