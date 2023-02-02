

EDİRNE'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak park halindeki 2 TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Gökberk B. ve Gamze Ç, yaralandı.Kaza saat 23.30 sularında İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Havsa istikametine seyir halinde olan Görberk B. yönetimindeki 34 PK 3702 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, park halindeki 2 TIR'a arkadan çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Görberk B. ve yolcu olarak bulunan Gamze Ç., yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi geldi. Araçta sıkışan Gamze Ç., itfaiye görevlileri tarafından çıkartıldı. 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araç

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışması

-Çalışmalardan detaylar

-Araca sıkışan yaralının çıkarılması

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansın olay yerinden ayrılmas

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Hasarlı aracın çekiciye alınması

-Aracın çekiciyle kaldırılması

-Kaza yerinden detaylar

-TIR´ın altında yaralıya ait çanta

-Çantanın TIR´ın altından çıkarılması

-Çantadan detayHaber-Kamera: Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2023-02-02 01:14:19



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