

EDİRNE'de sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Alevlerin arasından son anda dışarıya çıkarak yanmaktan kurtulan Sebile Özdemir (52), itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi. Yangın, gece saatlerinde Talatpaşa Mahallesi Hacı Memiş Sokak üzerindeki tek katlı evde çıktı. İddiaya göre Sebile Özdemir, eşi Ahmet Özdemir'in dışarıda olduğu sırada, yıkadığı çamaşırları kurutmak için sobanın üzerine astı. Bu sırada sobadan çıkan kıvılcımlar eşyalara sıçradı. Yangının büyümesi sonucu alevler kısa sürede tüm evi sardı. Mutfakta olduğu sırada dumanları fark eden Sebile Özdemir, güçlükle dışarı çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Komşuların haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumanlardan etkilenen Sebile Özdemir'e ilk müdahalesini yaparken, itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti. EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİÖzdemir, komşularının yardımıyla bir evin önüne oturtuldu. Sağlık ekiplerinin oksijen tedavisi uyguladığı Özdemir, evinin yanışını ve itfaiyenin müdahalesini gözyaşları içinde izledi. 'KENDİMİ YALIN AYAK DIŞARIYA ATTIM' Yangının çıktığı sırada mutfakta olduğunu söyleyen Özdemir, "İçerisi alevlenmiş ben görmedim, mutfaktaydım. Dumanların yayılmasıyla hemen eşyaları alayım ondan sonra dışarı çıkayım dedim ama yetişemedim, hepsi yanıyordu. Hemen elektrikleri kapatıp yalın ayak dışarıya çıktım. Eşim o sırada kahvedeydi, kızım da bu akşam Balıkesir'den gelecekti" diye konuştu. Sebile Özdemir, ilk müdahalenin ardından tedavisi için hastane götürüldü. 'ÇOK ÜZÜLDÜK' Özdemir'in komşusu Remziye Arslan da, "Ben işten yeni gelmiştim, komşumuz camı çaldı itfaiyeyi çağırmamızı söyledi. Biz de hemen itfaiyeyi çağırdık. Hemen kendisini dışarıya atmış, hiçbir şey alamamış. Allah'tan kendisini dışarıya atabilmiş. Herhangi bir yerinin yanmamış olması en azından sevindirici. Biz de çok üzüldük" dedi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Yanan ev

İtfaiyenin çalışması

Sebile Özdemir röportaj

İtfaiyenin çalışması

Komşu Remziye Arslan röportaj

Komşulardan ve İtfaiyeden detay

Yanan evden genel

Sebile Özdemir'in evi incelemesi

İtfaiye aracı ve yanan evden genelHaber Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-02-03 00:37:45



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