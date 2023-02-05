Yunanistan sınırında FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı

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Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'nin İpsala ilçesindeki askeri bölgede, FETÖ/PDY'den aranan eski Danıştay üyesi Mustafa Döner, sınır devriye ekiplerince yakalandı.

Dikili Karakolu'na bağlı sınır devriye ekipleri, gece saatlerinde Yunanistan'a sınır olan 1'inci derece askeri yasak bölgede 3 kişiyi yakaladı. Kimlik kontrolleri yapılan kişilerin, eski Danıştay üyesi Mustafa Döner, eski savcı Cahit Özcan ve eski komiser Hasan Uzun olduğu belirlendi. 3 kişinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'silahlı terör örgüte üye olmak' suçundan arandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelilerinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2023-02-05 15:17:14



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